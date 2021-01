El cap de l'UCI del Trueta demana mesures més restrictives durant deu dies

Josep Maria Sirvent, cap de servei de Medicina Intensiva dels hospitals Trueta i Santa Caterina, va proposar ahir en declaracions a Rac1 «augmentar les mesures (restrictives) durant deu dies» tot i que no va referir-se a un possible confinament domiciliari. D'altra banda, va indicar que «és impossible afrontar una altra onada (de pandèmia) en aquestes condicions, ja que el sistema no ho aguantaria. Hi haurà més mortalitat i el nostre personal està molt cansat», va lamentar.

De fet, els caps de les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) de quatre grans hospitals públics de Catalunya (Vall d'Hebron,Trueta, Joan XXIII i Arnau de Vilanova) van insistir a remarcar el gran estrès i cansament dels professionals d'aquestes àrees i de la necessitat que s'aconsegueixi reduir el nombre de pacients crítics. Van coincidir que l'alta ocupació d'aquestes unitats amb pacients que pateixen coronavirus és un factor a tenir molt present a l'hora de valorar les restriccions que es decideixin.

Ricard Ferrer, cap de l'UCI de Vall d'Hebron de Barcelona, va considerar que «hem de deixar les UCIs descongestionades per permetre als professionals poder fer descans. Ara tothom està al màxim rendiment però quan s'acabi (la tercera onada) haurem de veure les repercussions en els sanitaris», i va afegir que «l'ocupació de llits d'UCI ha de ser un indicador importantíssim».

Per la seva banda, Maria Bodí, cap de l'UCI del Joan XXIII de Tarragona, va avisar que «no sabem com influenciaran les noves variants, i això està afectant l'estrès emocional i el cansament del personal. Totes les dades baixen però s'ha de tenir molt en compte els indicadors de pacients ingressats i les UCIs».

Jesús Caballero, cap de Medicina Intensiva de l'Arnau de Vilanova de Lleida, va indicar que «val la pena prendre decisions precoces», si bé, va afegir, «quan les UCIs estan properes al col·lapse, les decisions ja arriben tard. Val la pena prendre decisions, encara que siguin agressives, per evitar que el sistema sanitari col·lapsi».



Possible baixada d'ingressos

D'altra banda, el Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC (BioComSC) constata que en els últims dies s'està alentint l'increment de nous casos de coronavirus greus a les UCIs catalanes així com les hospitalitzacions. No obstant això, els investigadors alerten que encara pujaran uns dies més i la baixada serà lenta, «suposant que sigui sostinguda». «Queden moltes setmanes per revertir la situació», alerten. El grup de recerca es felicita perquè ha augmentat el número de testos, uns 25.000 diaris la setmana passada, cosa que significa que la cerca de casos és més activa, tot i que encara no s'arriba als més de 30.000 diaris de finals d'octubre i principis de novembre, durant el pic de la segona onada.

En canvi, el nombre de casos nous cada dia s'està reduint i també baixa ràpidament el percentatge de testos que donen positius, al voltant del 8%, quan havia arribat al 15% durant la segona setmana de gener. Tot això fa que la velocitat de propagació del virus estigui al voltant del 0,9, cosa que implica una baixada de casos del 15% setmanal.



Pic a finals de setmana

Finalment, Salut preveu arribar al pic de pressió assistencial entre finals d'aquesta setmana i principis de la següent, segons va explicar el secretari general de Salut, Marc Ramentol a Ràdio4 i La2. Ramentol va afirmar que a Catalunya la situació «comença a estar controlada» però va afegir que no són optimistes per la situació de l'entorn i l'efecte que pot tenir la variant britànica. D'altra banda, va assegurar que a finals d'aquesta setmana hauran deixat d'arribar unes 40.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus «a les quals Sanitat s'havia compromès». El secretari es va dirigir directament a l'Estat perquè és «qui té capacitat d'incidir» a Europa. «El paper del Ministeri de Sanitat és el de distribuïdor i aconseguidor», va dir.