La sala de control de Bombers queda amb només dos operadors per torn

Els operadors de la sala de controls dels Bombers de Girona reclamen més personal i millores. Asseguren que en cas d'emergència només són dues persones per torn i que per aquesta situació de «precarietat» no es fan responsables de les incidències «lleus o greus que es puguin donar durant la gestió dels serveis». Fonts del col·lectiu Tècnics de la Sala de Control de la Regió d'Emergències de Girona assegueren que han informat al seu superior dels fets i que aquest ha transmès la situació a Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

De fet, han adreçat una carta on expliquen el que suposa que des de l'1 de desembre s'hagi fixat de nou un mínim de dues persones a la Sala. Això representa a la pràctica que a les guàrdies hi hagi dos tècnics operadors de control que gestionen tota la Regió d'Emergències de Girona -que comprèn totes les comarques gironines amb excepció de la Cerdanya- i que està formada per 19 parcs de Bombers professionals, 9 de voluntaris i un d'estiu que es pot activar també durant tot l'any. Aquesta situació els ha portat a denunciar la seva situació a la ciutadania també i la seva «precarietat laboral».

Anar al bany

Una mostra del que suposa tenir només dues persones a la sala de control, expliquen, és «deixar el nostre lloc de treball per anar tan sols al bany (....), que ens genera un augment de l'estrès innecessari i injustificat». La tasca dels operadors de sala consisteix a parlar amb les persones que pateixen l'emergència però també dotar dels recursos als Bombers així com activar els serveis necessaris durant una emergència. Alhora també realitzen tasques administratives.

Amb l'actual nombre d'efectius -que són personal laboral, no funcionari- a sala, asseguren que temen que pugui arribar un moment en el qual no puguin donar «una adequada resposta o oferir una gestió de qualitat de les emergències» ja que pot haver-hi una simultaneïtat de serveis o algun d'ells sigui de més gravetat que pugui requerir més gestions per part de la sala.

En l'escrit que s'ha tramès a la Direcció General també recorden que la tasca d'un operador de control no és «administrativa» sinó que el que realitzen és una «gestió directa» de les emergències. Són un col·lectiu força desconegut, ja que sovint les persones que pateixen una emergència no són conscients que amb qui parlen pertany als bombers i no pas, a personal del telèfon 112.

Davant d'aquesta situació reclamen que amb «urgència» que s'ampliïn les sales de control territorials tal com estava previst en el projecte Bombers 2025 i que passa per ampliar les places d'operadors, entre d´altres. Un nombre d'efectius previst però amb el qual no estan del tot d'acord tampoc, perquè creuen que hauria d'anar a «l'alça» perquè al seu parer, «no respon a la realitat del col·lectiu».

La denúncia de la seva situació laboral ha esclatat ara però afirmen que ve de lluny, ja que durant les campanyes d'estiu sí que s'amplia el nombre d'efectius relacionats amb els incendis forestals, apunten fonts del col·lectiu, però recorden que aquesta no és l'única tasca que tenen, sinó que atenen molts tipus d'emergències. Tenen por que arran de la falta de personal acabin ells als jutjats quan en canvi, diuen que la falta de personal que tenen pot acabar generant una «incorrecta gestió d'una emergència».

Demanda a tot Catalunya

La demanda que fan els operadors de la Sala de la Regió d'Emergències de Girona també es fa extensible a la resta de Regions de Catalunya, destaquen des del col·lectiu. Ja que a partir d'ara volen actuar a una tot i que puguin tenir algunes diferències entre elles. Perquè la situació del seu lloc de treball s'ha anat precaritzant arreu de les sales escampades per Catalunya. No descarten mobilitzacions conjuntes del col·lectiu d'operadors a partir d'ara si no se'ls escolten les peticions.