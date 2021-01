Neteja conjunta entre el Salabret i l'INS Vilablareix

La Brigada Activista del Salabret i l'Institut de Vilablareix van col·laborar el passat diumenge per netejar conjuntament el solar que hi ha just davant del centre de secundària. L'entitat sense ànim de lucre havia contactat amb l'institut després d'haver netejat la zona en algunes ocasions. Així, van poder organitzar l'activitat conjunta amb alumnes de 4t d'ESO, que han de fer 10 hores de voluntariat al llarg del curs. L'objectiu era sensibilitzar el jovent sobre la tasca que fan a favor del medi ambient.

Vist l'èxit de la jornada, ara la Brigada Activista del Salabret es planteja proposar l'activitat a la resta d'instituts gironins.