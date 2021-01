Rodríguez Uribe diu que l'Arxiu es farà quan Girona signi la cessió dels terrenys

El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, va participar en un acte online amb la candidata del PSC per Girona, Sílvia Paneque. Rodrígue Uribe va assenyalar que «tot està a punt» per poder licitar i executar l'Arxiu Provincial de Girona quan l'alcaldessa, Marta Madrenas, signi el conveni per a la cessió dels terrenys. També va manifestar el seu suport al Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols i va explicar que en parlarà durant les negociacions que està tenint en relació amb la col·lecció de la baronessa.