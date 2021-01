Marrecs de Salt: 25 anys consolidant els castells en terres gironines

Ja ha passat un quart de segle des que una incipient colla saltenca començava a assajar torres humanes al pati de la Farga. Era l'any 1996, i el grup s'estrenava fent els primers castells de 6. Amb constància, «la feina del principi es va consolidar bastant ràpidament», explica l'actual presidenta de la colla, Mònica Masó. Aquella base sòlida els va permetre continuar creixent i destacar en un món on, aleshores, predominaven les colles de «territoris tradicionals de castells» del centre i el sud de Catalunya, sobretot al Camp de Tarragona i al Penedès. Ràpidament, els Marrecs van fer-se un lloc a l'escenari casteller i van contribuir a visibilitzar les terres gironines «i ajudar que se sàpiga que al nord també es fan castells, i que hi ha moltes places importants, com la del Vi», apunta Masó.

I «fent una feina de formiga», van anar provant els castells de 7, fent el salt als de 8, consolidant gammes i culminant la seva fita més difícil fins ara: el 3 de 9 amb folre, aconseguit a la Festa Major de Sant Jaume de Salt, l'any 2017. Amb aquestes gestes a l'esquena, i sumant gairebé 300 socis de tota la demarcació, els Marrecs de Salt arriben als seus 25 anys com una colla consolidada i com un referent a les terres gironines. Un aniversari que inevitablement ha quedat afectat per la pandèmia, que segons Masó és «el pitjor moment que hem passat», malgrat que just abans de la Covid-19 la colla vivia els seus «moments més dolços».

En el «millor moment»

La pandèmia els ha enganxat «en un dels nostres millors moments, per tota la feinada feta per les juntes directives i tècniques dels últims anys, a més de la implicació de la gent», explica Masó, que espera que la pandèmia no els «passi factura». «Estàvem treballant en els castells de 9, hem crescut en membres i en socis», recorda. Però el «moment dolç» no tan sols es devia a les fites tècniques, sinó també a l'arrelament que tenen en la societat gironina.

«Formem part de molts moments de la comarca», diu Masó. «L'exemple més clar és el pilar de la Catedral», assenyala, tot referint-se a l'espectacular pujada d'un pilar per l'escalinata de davant el temple, que exhibeixen per fires de Sant Narcís i que deixa boques obertes any rere any. De fet, a les fires de 2016, quan feien 20 anys, fins i tot en van ser pregoners. Tot plegat «fa que els Marrecs tinguin aquest reconeixement i estima», manifesta la presidenta de la colla.

Masó, que porta 20 anys unida a la colla saltenca amb la seva família, té clar que «Marrecs està on està» per la gent «implicada, amb ganes, que té passió pels castells i que ha treballat molts anys en una colla que s'ha fet present a la vida de la gent», sentencia. «Tothom hauria de passar per una colla castellera, pels valors que transmet i com transforma una persona», diu Masó, que en destaca la vessant més integradora: «Comparteixes moments amb gent de totes les edats, de totes les classes socials, religions i cultures, i aprens moltíssim a empatitzar i la importància del treball en equip». «És igual el que pensem a fora, però aquí treballem juntes. És el que volem seguir transmetent en el futur», remarca.

Encarant un futur marcat per la covid-19, Masó té clar que «ara toca aplicar el seny», però amb l'objectiu per al 2021 de «mantenir viu l'esperit casteller i el sentiment marrec» malgrat les traves que posi la pandèmia.

«25 anys fent pinya»

Una de les poques activitats que la pandèmia els permet d'organitzar pel 25è aniversari és una exposició itinerant amb 25 fotografies que repassen la trajectòria de Marrecs. Això sí, han anat més enllà de les clàssiques estampes dels castells per mostrar l'altra cara del que hi ha al voltant de l'experiència de pujar un castell. Així, han seleccionat retrats que plasmen les «vivències, emocions i cultura popular que hi ha darrere els castells», diu Masó. L'exposició es pot visitar fins al 26 de febrer al Museu de l'Aigua de Salt.