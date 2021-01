La Diputació de Girona es posa a disposició d'Antifrau per tots els contractes

La Diputació de Girona es posa a disposició de l'Oficina Antifrau i assegura que tots els contractes que signa "s'ajusten a dret". Ho fa en un comunicat emès després d'una denúncia de la CUP on el partit acusa l'ens de fraccionar contractes a una agència de viatges. Uns contractes sense concurs públic que sumen un total de prop de 60.000 euros, superant així el màxim permès per llei de 15.000 euros. Des de la institució assenyalen que compleixen totes les disposicions en matèria de transparència i ofereixen la informació necessària a les autoritats competents "per tal de revisar i millorar els processos que calguin". Tanmateix, assenyalen que l'objectiu de la Diputació va encaminat a "treballar" pels 221 municipis de la demarcació.

En aquest sentit, la corporació destaca que a través del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, la Diputació promociona la destinació de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona en els principals mercats emissors. Concreta que l'objectiu principal d'aquestes actuacions "és dinamitzar el sector turístic" de les comarques gironines, que, destaquen, representa prop d'un 19 % del PIB de la demarcació.

El comunicat remarca que aquestes accions i esdeveniments internacionals impliquen que el personal tècnic del Patronat de Turisme hagi de viatjar a l'estranger, així com, en funció de la importància de l'esdeveniment, també hi participin els representants institucionals "a fi d'oferir el màxim suport institucional i protocol·lari a la destinació".

A més, des de l'entitat assenyalen que compleixen amb tots els requeriments de "bon govern" necessaris. Precisament, recorden que la Diputació de Girona ha obtingut el guardó que distingeix la corporació amb el 100% de transparència en el segell 'Infoparticipa', que atorga anualment la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) com a reconeixement a la qualitat i la transparència de la comunicació pública dels ens locals en els seus llocs web.