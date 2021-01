El concurs per comprar cotxes de policia queda desert

La Policia Municipal de Girona haurà de seguir, de moment, amb els cotxes que té per fer el patrullatge. L'Ajuntament va posar a licitació el subministrament de sis vehicles pel sistema d'arrendament financer i per un valor d'uns 324.491,80 euros per quatre anys, però el concurs ha quedat desert. La intenció era comprar, per una banda, quatre turismes (de la mateixa marca i model) transformats, condicionats, i equipats pera ús policial (tres dels quals adaptats per tal de poder-hi traslladar persones detingudes i un l'altre sense) i per l'altra, dos turismes de paisà (de la mateixa marca i model) sense adaptació policial. Es podien fer ofertes pels diferents pels dos tipus de vehicles. Pel primer lot, es va presentar una empresa, però s'ha considerat que no complia el requisit de la cobertura de l'assegurança de responsabilitat civil voluntària dels vehicles. Pels vehicles de paisà, cap concessionari s'hi ha mostrat interessat possiblement perquè les característiques demanades no s'adequaven al que es disposava.

En l'informe per adquirir aquests vehicles, el cap de la policia, Joan Jou, exposava que fa quatre anys, l'Ajuntament, i en concret el servei de Policia Municipal, va promoure la incorporació de tres vehicles destinats al servei de seguretat ciutadana,a través del sistema d'arrendament financer i que el contracte finalitzava el gener, sense possibilitat de pròrroga. I explicava que «pel número de serveis a l'alça que han experimentat les actuacions en matèria de seguretat ciutadana els darrers tres anys, i atesa l'antiguitat i deficient estat de dos vehicles de paisà», es constatava que no era suficient contractar l'arrendament de tres nous vehicles, i que era «necessari disposar d'un patrulla més, i de dos vehicles de paisà» que permetessin substituir els dos turismes actuals, els quals «presenten un estat de conservació deficient degut a la seva antiguitat».

Amb munició nova

El concurs per dotar de munició els agents de la policia sí que ha acabat amb èxit. El subministrament inclou 12.000 cartutxos del calibre 9mm (parabellum) i 10 càrregues per a pistoles de gas pebre. La gran majoria és per fer pràctiques de tir. De fet, l'adquisició inclou també material amb aquest objectiu com gomets i blancs de cartró. També hi ha fundes i altres elements de protecció, inclosos maaterials per als agents de paisà. S'ha comprat per 13.482 euros a l'Armeria Ravell Sl, de Barcelona.