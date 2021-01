Una gossa acaba ferida greu per l'atac d'un gos perillós deslligat

Una intervenció quirúrgica de més de tres hores ha servit per salvar la vida a Cosme, una gossa de nou anys que va ser brutalment atacada al coll per un gos perillós a la plaça Jacint Verdaguer, entre les Pedreres i el Barri Vell de Girona. El propietari de la mascota tornava cap a casa amb la gossa, a qui havia estat passejant amb la corretja, quan va irrompre un gos de raça pit bull que va enganxar-se de cop al coll de la gossa, aquest dimarts al vespre.

L'atacant anava deslligat i sense morrió. L'amo de la gossa atacada explica que l'animal «va començar a xisclar com un nen» i que ell intentava de totes les maneres que el gos la deixés anar. No hi havia manera. Va aparèixer l'amo del gos atacant i entre tots, juntament amb altres vianants, van intentar separar els dos animals. Es va desenganxar un moment, però ràpidament, va haver- hi un segon atac al mateix punt del cos, fins que el van poder separar.

Van portar la gossa, acoll, a la Clínica veterinària Veterhouse del carrer del Carme, situada a poca distància. Allà es recupera favorablement de l'atac tot i perdre molta sang. La policia va arribar a la zona dels fets alertada per la trucada d'un testimoni i va prendre declaració a les parts. Ha sancionat l'amo del gos de raça pit bull per diferents infraccions en l'ordenança de tinença d'animals. L'amo, molt afectat,reclama contundència amb els gossos deslligats: «Podia haver atacat un nen». El trimestre passat, la policia va sancionar una vintena de casos de gossos potencialment perillosos per anar deslligats, sense morrió, no estar censats o no tenir llicència. Les multes anaven dels 2.400 als 3.500 euros.