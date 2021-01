Seguint la pista del testimoni «clau» en el judici dels quatre assalts de Bescanó

La tercera sessió del judici a l'Audiència de Girona que jutja deu acusats de quatre robatoris amb violència a Bescanó l'any 2017 va centrar-se en la investigació dels fets i dels testimonis policials. Una de les declaracions, la d'un agent que va ser el secretari d'un dels atestats, va centrar gran part de la vista, amb un exhaustiu interrogatori efectuat per totes les parts que va allargar-se prop de dues hores.

D'aquesta declaració, en van sortir dues grans conclusions: que els Mossos situen els acusats a Bescanó els dies dels assalts i que el grup que els va perpetrar tenia informació «privilegiada». La investigació policial va concloure «sense cap mena de dubte» que el modus operandi de tots els assalts és idèntic i que els principals sospitosos són els que s'asseuen al banc dels acusats.

Sobre la primera qüestió, l'agent va assegurar que hi ha diverses proves objectives que relacionen els acusats amb els robatoris, com ara el fet que el cotxe del presumpte xofer dels assalts , que viu a l'Hospitalet de Llobregat, fos detectat al lloc dels fets en tres dels robatoris. A més, va assegurar que els telèfons mòbils de tres dels acusats van ser detectats pels repetidors del municipi els dies i les hores dels assalts. Un dels acusats, dos dies després de l'últim robatori, va fer una cerca al al mòbil sobre notícies relacionades als robatoris de Bescanó. «Quin interès podia tenir una persona que no té cap relació amb la província de Girona a fer una cerca a Internet d'això?», es va preguntar l'agent. De fet, el mateix acusat va negar haver vingut mai a la província, igual que els set més que haurien perpetrat els assalts. L'agent també va explicar que en una vigilància efectuada durant la investigació va acreditar que part dels acusats es coneixien, un fet negat per ells, ja que van ser vistos asseguts en una terrassa d'un bar.

En les dues primeres sessions celebrades la setmana passada el pes de la prova va recaure en les declaracions dels acusats -tots neguen els fets- i de les víctimes -algunes de les quals assenyalen un dels acusats, un mecànic amb deutes, com a responsable d'haver orquestrat un pla per robar a empresaris del municipi-. La versió policial -i de les acusacions- situa un cobrador del frac i un mecànic amb deutes com els cervells del pla, essent el mecànic el presumpte responsable de donar la informació prèvia dels habitatges assaltats , i que en alguns casos coneixia personalment. El mecànic, endeutat i perseguit pel cobrador, li hauria proposat una llista de veïns del municipi per perpetrar robatoris, i el cobrador hauria reunit un grup de gent, veïns de l'Hospitalet i Barcelona, per fer la feina bruta.