Salut comença a administrar la segona dosi de la vacuna contra la Covid a la Regió Sanitària Girona

El Departament de Salut ha començat a administrar aquest dimarts al matí la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a la Regió Sanitària Girona. Els primers vacunats han sigut els usuaris i treballadors de la residència Gent Gran Creu de Palau, a la ciutat de Girona, on ja es va iniciar la campanya de vacunació a la regió el passat 27 de desembre. En total s'han administrat 75 injeccions de la segona dosi en un primer torn, 56 en residents i 19 en treballadors i treballadors del centre. En els propers dies s'arribarà a la resta d'usuaris i professionals.

Entre els que han rebut avui la segona dosi de la injecció hi ha l'Esteve Font Nicolàs, de 94 anys, usuari del centre, que fa tres setmanes va ser la primera persona vacunada a la Regió Sanitària Girona. "No havia viscut mai res semblant" ha detallat en relació a la pandèmia i ha encoratjat la població a vacunar-se per aconseguir la immunitat de grup.

També ha rebut la vacuna l'Imma Fornells Sala, auxiliar geriàtrica, que fa poc més de 21 dies va ser la primera professional en rebre el vaccí a la regió. En el seu cas ha explicat que en les dues últimes setmanes no ha tingut molèsties relacionades amb la injecció i veu en la campanya de vacunació l'oportunitat de frenar els contagis.

Les dosis han arribat al centre Creu de Palau pels vols de dos quarts de deu del matí i un equip format per set infermeres ha sigut l'encarregat de preparar i injectar les dosis. A la Regió Sanitària Girona hi ha quaranta infermeres i dotze administratius que integren dos equips mòbils, sota la supervisió de dues coordinadores que s'encarreguen de gestionar les vacunacions en el territori.

Aquesta setmana també s'administraran les segones dosis a les comarques del Ripollès, Garrotxa i Pla de l'Estany i progressivament arribarà a la resta del territori. Les segones dosis en aquestes comarques arribaran entre demà i dissabte al geriàtric de Campdevànol, Edat 3 d'Olot, Bella Tardor de Banyoles i la Torre de Fontcoberta.

A la Regió Sanitària Girona ja s'han vacunat 15.697 persones, entre residències i professionals sanitaris, i en les properes setmanes rebran la segona dosi de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El grau màxim d'immunitat s'aconsegueix set dies després de la segona dosi. Aquesta setmana està previst acabar de vacunar totes les residències de la Regió Sanitària de Girona, tant de gent gran com de discapacitats.