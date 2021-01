Llibres i revistes farmaceùtics del s.XVIII a l'abast d'investigadors

Uns 300 llibres i revistes d'entre els segles XVIII i XX que testimonien l'activitat farmacèutica que es va dur a terme a la farmàcia de l'antic hospital de Santa Caterina de Girona es catalogaran els propers mesos. Mitjançant un projecte de col·laboració entre la Generalitat, el Museu d'Art i la Biblioteca Pública Carles Rahola, es faran les tasques de catalogació i el de procés tècnic del fons bibliogràfic de la farmàcia.

El fons bibliogràfic de la farmàcia hospitalària és propietat del Museu d'Art i, un cop catalogats els 300 exemplars, aproximadament, es conservaran a l'Arxiu administratiu de la Generalitat, ubicat a l'edifici de l'antic hospital.

Des de la Biblioteca Pública s'executarà tot el procés tècnic de catalogació per tal que el fons estigui disponible per a la seva consulta. Paral·lelament, també es faran les tasques pròpies de conservació preventiva, amb l'ús de materials neutres i especials per a la protecció dels fons documentals.

Un cop acabada la fase de descripció de cadascun dels exemplars, el fons serà accessible des del catàleg de biblioteques públiques ARGUS i permetrà posar a l'abast dels usuaris i investigadors tot el conjunt bibliogràfic de l'antiga farmàcia. L'antic hospital té els seus orígens a Girona a principis del segle XVII. El primer edifici es va demolir el 1654. La nova construcció, que s'iniciaria el 1666, va oferir els seus serveis hospitalaris fins al 2004, any en què es va inaugurar el nou hospital, integrat en el complex del Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt. Actualment, l'edifici continua donant servei a la ciutadania, com a seu de la Generalitat a Girona. La farmàcia, situada en un lateral de l'escala principal del Pati de les Magnòlies, conserva l'estat original.