Girona aprova reparar una canonada malmesa pel Gloria

L'Ajuntament de Girona ha aprovat un conveni amb Agissa perquè l'empresa repari una canonada que va quedar malmesa pel temporal Gloria. El tram de canonada que s'ha de reposar es trobava al pont sobre la riera d'Osor a Anglès, per on circulava l'antic ferrocarril entre Girona i Olot i que avui és una via verda. Amb el temporal Gloria, el pilar del pont va cedir i va causar danys tant a la canonada com al pont. Aquest últim va ser reconstruït l'estiu passat.

Aquesta canonada comunica l'embassament del Pasteral II, a la Cellera de Ter, amb l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Montfullà. L'impacte, però, ha estat baix ja que una altra canonada paral·lela ha permès donar servei als usuaris.

La rescissió del contracte amb Agissa a Girona es va aprovar l'octubre de 2020, però el conveni s'ha fet amb l'empresa perquè segueix prestant el servei de l'aigua de forma temporal, fins que no es posi en marxa el nou model municipal del servei.