Estudiar el valor del turisme des de les dues ribes del Mediterrani

La UNIMED és una associació d'universitats del Mediterrani amb més de 130 membres de 23 països de les dues ribes i, en el marc de les seves funcions de potenciar el diàleg i la col·laboració nord-sud, d'ella n'ha nascut Mediterranean Tourism. Una xarxa que vol potenciar la «consciència i la comprensió de la importància del turisme» en una regió on aquest sector «és un dels principals generadors d'ingressos econòmics». La UNIMED ha donat el lideratge d'aquesta nova a la Universitat de Jordània i a la Universitat de Girona amb la coordinació, en el cas gironí, de la doctora i investigadora de l'Institut de Recerca en Turisme (INSETUR), Konstanina Zerva. Per part del centre situat a Amman, la JU és la universitat més gran de Jordània, el coordinador serà el doctor Ziad Alrawadieh. Mediterraneam Tourism es va engegar aquest passat desembre i el mes de febrer ja organitzarà dos webinars per «reflexionar sobre la nova realitat del sector durant i després de l'era de la covid-19».

Des de la nova xarxa es destaca que, tant al sud com al nord del Mediterrani, el turisme és un «factor multiplicador» dels ingressos dels diferents països perquè «les activitats relacionades amb l'oci el converteixen en un sector econòmic líder en termes de valor afegit brut i ocupació». Per això, i sent conscients que les dues ribes mediterrànies és una de les zones preferides per als turistes de tot el món, la nova xarxa d'UNIMED es marca com a un dels seus grans objectius «promoure la consciència i la comprensió de la importància del turisme, la sostenibilitat i impacte en els territoris i economies, el medi ambient i la vida social». Tallers, conferències, seminaris, formació online... Amb tota de mena de canals i formats, Mediterranean Tourism intentarà «millorar el flux de coneixement i l'intercanvi d'experiències» entre els centres universitaris d'una banda i l'altra del Mediterrani.

De la mateixa manera, la xarxa que coordinaran Konstanina Zerva (UdG) i Ziad Alrawadieh (JU) també «incentivarà la cooperació transversal entre les dues ribes per crear noves associacions i desenvolupar projectes conjunts» i «recollirà i compartirà informació per fer estudis, anàlisis i treballs d'investigació sobre la temàtica i donarà suport a l'elaboració de polítiques basades en el coneixement». De la mateixa manera, Mediterranean Tourism també té la voluntat «d'ajudar en la formació a una nova generació de científics, professionals i empresaris» i, per això, «donarà suport a les diferents universitats per millorar la definició de competències clau relacionades amb el turisme».

Un precedent recent a la UdG

Mediterranean Turism és la segona xarxa d'UNIMED que la Universitat de Girona entre el seu equip de coordinació. La primera és Climate and Enviromental Change, que es va crear el passat estiu, encapçalada pel professor de Geografia Física Josep Vila de la UdG)i el professor Adil Salhi de la Univeritat Abdelmalek Essaadi del Marroc. El seu objectiu és «impulsar projectes conjunts relacionats amb el canvi climàtic i ?ambiental, la conservació del patrimoni, la mitigació, l'adaptació, la resiliència i la transició ecològica».