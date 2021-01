Ensurt per una columna de fum negre que sortia d'una escola

Ensurt ahir de bon matí per una columna de fum negre que sortia d'una escola de Salt. Un testimoni va alertar els Bombers cap a tres quarts de vuit del matí que veia una fumerada que sortia d'algun edifici de prop o de l'avinguda dels Països Catalans però no els va poder precisar l'edifici. Quan s'hi van desplaçar els serveis d'emergències van veure que procedia de l'escola Mas Masó i que el fum sortia per la xemeneia. En arribar-hi, van comprovar que hi havia una mala combustió de la caldera. Els Bombers van aturar el sistema de calefacció i posteriorment, es va alertar els tècnics de manteniment per solucionar-ho.