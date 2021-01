En Comú Podem demana una taula de diàleg pels talls de Font de la Pólvora

El grup parlamentari En Comú Podem reclama una taula de diàleg a l'Ajuntament de Girona i la Generalitat per solucionar «d'una vegada per totes els talls de llum a Font de la Pólvora», diuen en un comunicat. Els diputats Laura López i Ismael Cortés, segueixen el tema des de «fa mesos» i es van reunir ahir amb la Plataforma per la Dignitat i l'Associació de Veïns. Des del grup «instarem el consistori i la Generalitat a fer una taula de diàleg d'una vegada per totes, amb la companyia Endesa» i els afectats va dir López.