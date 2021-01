14 municipis del Gironès passaran a la recollida porta a porta de residus

Catorze municipis de la comarca del Gironès han optat per implantar un model de recollida porta a porta de residus pels propers deu anys. En concret, les poblacions que s'han acollit a la proposta del Consell Comarcal del Gironès són Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Campllong, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Juià, Llambilles, Quart, Sant Gregori, Sant Joan de Mollet, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter. Es tracta de municipis que estan acollits al servei comarcal de gestió de residus.

Des del Consell Comarcal s'ha impulsat el porta a porta amb l'objectiu que el reciclatge arribi al 75% (amb un mínim del 70%) en aquests municipis. Actualment aquesta taxa de reciclatge és del 42,66% de mitjana, aquests llocs; un sostre que atribueixen al fet que reciclar és voluntari en el model actual. Tot i que havien fet esforços per millorar el sistema, basat en la recollida de contenidors en la via pública, l'ens constatava que el model havia quedat esgotat, ja que «any rere any» la taxa de reciclatge «pràcticament no millorava».

Amb el canvi, també es vol arribar a un nivell d'impropis -és a dir, deixalles que es dipositen incorrectament als contenidors de recollida selectiva- del 5% en la fracció orgànica, i del 20% en els envasos lleugers com a màxim. D'altra banda, s'estableix un objectiu del 10% de reutilització de mobles i voluminosos (amb un mínim d'un 5%).

El Consell Comarcal va començar a plantejar el canvi l'any 2018, convidant els ajuntaments a escollir el model de recollida que fos més adient per al seu municipi per complir els objectius ambientals que estableix l'ARC i les directives europees. De fet, per motivar el seu compliment, l'ARC va aprovar una pujada gradual de l'impost sobre els residus que s'envien a abocadors i incineradores.

Aquest increment en el cost del tractament del rebuig encaria cada cop més el model actual, ja que, tal com apunta l'ens, «malauradament la major part de la brossa continuava destinada a tractament finalista». Això, sumat al topall en els nivells de reciclatge actuals, van motivar el canvi.

El Consell Comarcal va encarregar un estudi extern per determinar com millorar els resultats de la recollida selectiva, i els resultats es van traslladar als responsables municipals i a la ciutadania amb una altra campanya de difusió. Així, el 2019, aquests 14 municipis van optar pel model porta a porta per la propera dècada. I per aquests llocs, el Consell Comarcal va contractar un segon estudi per avaluar la implantació del porta a porta, tenint en compte la situació de cada població i reunint-se amb els consistoris. Ara s'està preparant la licitació d'acord amb aquests resultats.

Segons expliquen fonts de l'ens, la implantació en aquests municipis serà gradual i durarà uns 8 mesos des de l'inici del nou contracte, que afirmen que sortirà a licitació ?pròximament -de fet, s'ha ?endarrerit a causa de la pandèmia, que va interrompre els treballs previs. Esperen que en el darrer trimestre del 2021 s'hagi pogut implantar el nou sistema als primers municipis.

Aquest canvi afectarà la meitat dels municipis del Gironès, que s'uniran a Celrà i Vilablareix - ambdós ja tenen implementat el sistema porta a porta, si bé no formen part del contracte comarcal. Només 5 petits municipis, principalment als extrems de la comarca, han volgut continuar amb el model de contenidors en via pública (Canet d'Adri, Sant Andreu Salou, Sant Martí de Llémena, Viladasens) i Sant Martí Vell, amb un model de contenidors en armaris tancats amb clau.

Altres municipis com Llagostera han optat pels contenidors amb control d'accés per als veïnats i urbanitzacions, i Cassà de la Selva, continuarà un temps més amb contenidors a la via pública perquè encara té vigent el contracte municipal de recollida de l'orgànica i el rebuig.

Cal recordar que Girona i Salt no formen part del contracte comarcal, ja que tenen servei de recollida municipal. Pel que fa a Madremanya i Sant Jordi Desvalls, aquests van sortir del servei comarcal el passat mes de desembre en finalitzar el contracte i feien recollida en contenidors iglú.