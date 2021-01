El govern de Girona lamenta que Guanyem rebutgin el pla d'inversions de 13 milions

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el vicealcalde, Quim Ayats, van comparèixer ahir en una roda de premsa convocada d'urgència per acusar els «dos grans grups de l'oposició» de voler «rebentar-ho tot», d'unir-se per fer «la pinça al govern» i de «votar no a tot» per interessos partidistes i en contra «del bé i els interessos» dels gironins. Madrenas i Ayats es referien a la negativa de Guanyem i el PSC de votar en contra d'un pla d'iiversions que inclou un centenar d'actuacions valorades en 13,2 milions d'euros, tal com va avançar Diari de Girona en l'edició de divendres. Es tracta de nou paquets d'actuacions que es portaran a debat en el ple de dilluns i que encara no tenen prou vots per tirar endavant. Si el PSC i Guanyem es mantenen en el seu rebuig, només queda el posicionament de Ciutadans, que encara està estudiant el sentit del seu vot.

Aquestes inversions són possibles extraordinàriament aquest any 2021 perquè l'Estat ha permès un increment d'endeutament als ajuntaments sanejats. S'han d'iniciar i finalitzar aquest mateix any, sió sí.

Madrenas va explicar que l'equip de govern i els treballadors municipals han fet la feina i que s'han inclòs moltes actuacions que demanava la ciutadania, les entitats i els propis grups de l'oposició en mocions que havien presentat i que s'havien aprovat al ple. I va assenyalar que s'havien trobar que divendres a la tarda Guanyem i el PSC els van dir que votarien que «no» per whatsapp sense argumentar perquè. «Si no ho aproven que no tornin a parlar de l'incompliment de mocions aprovades va etzibar».

Va demanar a les dues formacions «que surtin del no a tot» i va indicar que van rebre l'encarrec de la ciutadania per fer una «oposició responsable». En cap moment va fer referència a l'opció que Ciutadans pugui permetre l'aprovació d'algun dels nou blocs a debat. Quim Ayats va recordar que algunes de les inversions previstes necessiten un temps de recorregut per adjudicar-les i executar l'obra i que si ara no s'aproven ja no es podran dur a terme. De fet, l'alcaldessa va xifrar en uns 6 milions, la quantitat que es podria deixar d'invertir si no s'aprova el pla aquest dilluns. Entre ls inversions hi ha 2,5 milions destinats a comprar pisos per la borsa d'habitatge públic, més d'un milió en millores d'asfaltatge, un milió en millores de l'enllumenat, reformes en escoles i escoles brressol, nous carrils bici, compres de vehicles per les brigades, la policia i per les línies de transport públic. «Dilluns aixecaran la mà per votar que no a tot això? O a la compra d'una nevera pel cente de distribució d'aliments? És un acte greu d'irresponsabilitat», va etzibar.