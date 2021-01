Denuncien que la Misericòrdia no té metge ni infermera

Treballadors del centre de menors de Girona la Misericòrdia denuncien que no compten amb metge ni infermera, malgrat estar en plena pandèmia. Asseguren que es tracta de dos professionals que haurien de ser-hi de manera permanent, però assenyalen que en el context actual és «encara més necessari».

El representant dels treballadors, César Hergueta, acusa la Direcció General de la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de «contestar amb evasives» al síndic de greuges quan aquest li demana informació sobre la Misericòrdia.

Una altra denúncia que fan els treballadors té a veure amb la presència al centre de nadons i fins i tot, mares embarassades.

Des de la DGAIA reconeixen que actualment no hi ha metge ni infermera, però assenyalen que estan treballant per incorporar-los, si bé la falta de professionals disponibles ho dificulta.