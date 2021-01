Assaltats per un amic íntim que els feia de «MacGyver»

Onada de robatoris a judici. L'Audiència de Girona té en marxa un judici que pretén esbrinar si un cobrador del frac i un mecànic amb deutes van idear un pla per cometre quatre robatoris contra empresaris de Bescanó el 2017. Segons les acusacions, ambdós haurien deixat els assalts a mans d'un grup d'homes de Barcelona i l'Hospitalet. Durant la segona sessió del judici, van declarar les víctimes i els policies coneixedors del cas.

«I tant que el coneixíem, li dèiem el MacGyver perquè ens ho arreglava tot», assegurava la víctima d'un dels diversos robatoris violents que van tenir lloc a Bescanó durant l'estiu de 2017.

Un dels presumptes cervells dels quatre robatoris, un mecànic amb deutes, era amic íntim d'una de les famílies assaltades a qui els van sostreure més de 10.000 euros. Batejat amb un sobrenom, tant ell com la seva dona, que havia treballat al restaurant que té la família, havia anat múltiples cops a casa seva. Els propietaris, un matrimoni que en el moment del robatori dormia -com ocorregué amb la resta d'assaltats-, sospiten del mecànic, tot i que en un primer moment no el van relacionar amb el succés. Va ser durant la investigació dels robatoris que va aparèixer una llista escrita pel mecànic on apareixien alguns dels domicilis que van ser assaltats.

«Havíem anat a Port Aventura, a l'Escala... També venia a dinar per Nadal», va insistir la víctima.

Que hi havia amistat entre acusat i víctimes no ha estat negat per cap de les parts. De fet, el mecànic va explicar durant la primera jornada de judici que els havia fet «múltiples» feines, de les quals no els havia fet pagar mai res per amistat.

Les víctimes de les quatre cases assaltades van declarar ahir en la segona vista del judici que ha assegut al banc dels acusats deu presumptes responsables dels robatoris. Dos d'ells, un cobrador del frac i un mecànic amb deutes, serien els artífexs del pla, segons la versió de les acusacions, i haurien contractat diversos homes a l'Hospitalet i a Barcelona perquè perpetressin els robatoris.

En la majoria dels casos, dins els habitatges hi havia una quantitat elevada de diners en efectiu, que els lladres ja sabien on trobar. Segons els Mossos d'Esquadra, el fet d'entrar a unes habitacions i deixar la resta sense escorcollar, i el fet d'entrar per determinats racons de la casa tot i saber que hi havia alarmes, fa pensar que els assaltants estaven «molt ben informats» del que trobarien dins.

La investigació dels Mossos d'Esquadra que es va iniciar arran de l'onada de robatoris va identificar molt aviat nexes comuns entre els quatre assalts, per coincidències entre el perfil de les víctimes i per la semblança de la franja horària que es van perpetrar els assalts. Per això van concloure que es tractava d'un mateix grup criminal. De fet, tal com va explicar ahir un dels Mossos que va participar en la investigació del cas, almenys dos dels acusats havien estat detectats pels repetidors de la zona durant els dies i hores dels fets a través dels seus telèfons mòbils.

Les defenses, per la seva banda, neguen cap relació dels acusats amb els robatoris, i de fet pràcticament tots els presumptes assaltants van negar durant la seva declaració haver estat mai a Bescanó ni a la província. A més, s'hi afegeix un inconvenient a la tesi de les acusacions: dues de les famílies assaltades van assegurar que no coneixien de res el mecànic i que mai havia treballat per ells, ergo no hi podien tenir deutes.

Amb tot, un dels punts que uneix les víctimes és el fet de formar part d'una llista que la dona del mecànic, també acusada, va enviar al cobrador del frac -presumpte còmplice del mecànic- i on hi ?constaven diversos habitatges, entre els quals alguns dels assaltats posteriorment. El germà del mecànic també està acusat per haver enviat la ubicació d'una de les cases assaltades al cobrador del frac.

Aquesta causalitat es va posar damunt la taula durant les declaracions dels acusats que va tenir lloc el dilluns. Segons els presumptes orquestradors dels robatoris, l'objectiu de la llista era aconseguir cobrar deutes que aquests tenien amb el mecànic, tots ells persones a qui ell hauria fet feines, algunes sense demanar res a canvi per amistat, com seria el cas de la família que li va posar el sobrenom.

Tot i que les versions dels acusats han canviat des de la instrucció fins a judici, el cobrador del frac ha mantingut la mateixa versió durant tot el procés; que va conèixer el mecànic per reclamar-li deutes que havia contret amb una empresa, i que aquest li va proposar que l'ajudés a cobrar deutes que tenien diversos clients del municipi amb ell. Així podria saldar el seu propi deute.

Per contra, les acusacions assenyalen que ambdós van idear els robatoris, utilitzant la informació del mecànic sobre les famílies assaltades i amb l'ajuda del cobrador a l'hora de trobar lladres per entrar als habitatges.