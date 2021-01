Localitzen cinc cadires de rodes al costat d'uns contenidors de St. Narcís

Una veïna de Girona va veure, dijous a la nit, com una furgoneta deixava almenys cinc cadires de rodes en força bon estat al costat d'uns contenidors situats al carrer de Santiago Rossinyol, a la zona de Pare Coll del barri de Sant Narcís. A la part de darrere de les cadires s'hi podia llegir «Mutuam», en referència al centre sociosanitari que hi ha a l'avinguda de França, a tocar del terme municipal de Sarrià de Ter. Les cadires estaven plegades i recolzades en els diferents contenidors del mateix punt de recollida.

Des d'aquesta residència ahir al migdia es van limitar a confirmar a Diari de Girona que les cadires de rodes eren de la seva propietat i que havien entrat a robar al centre i havien desaparegut aquestes cinc cadires.

Des de l'equipament van optar per no especificar cap més detall més tot i que sí que van explicar que no tenen cap furgoneta i que ja havien fet els avisos pertinents del succés per intentar recuperar-les.

Fonts de l'Ajuntament de Girona van assenyalar ahir que ahir a primera hora del matí els havia arribat un avís a les instal·lacions que gestionen les deixalleries municipals advertint que les cadires de rodes eren d'aquesta residència.

Les deixalleries són el lloc on van a parar tots els objectes voluminosos, com ara mobles, sofàs, neveres o matalassos, que els operaris de Girona + Neta solen trobar i recollir de l'entorn dels contenidors perquè algú els hi ha deixat anònimament o perquè han trucat per tal que ho passessin a agafar en una hora concreta.

Tant des de la Policia Municipal i com des dels Mossos d'Esquadra es va informar, ahir a la tarda, que no tenien cap denuncia sobre l'afer.