El gos de l'atac mortal de Cassà no tenia xip ni documentació

El gos de l'atac mortal de Cassà no tenia xip ni documentació

El gos que va atacar mortalment un veí de Cassà de la Selva no comptava amb xip i tampoc tenia la documentació que acredités que el seu propietari hagués obtingut la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos del municipi. Es tracta d'un permís que atorguen els ajuntaments als amos d'aquells gossos que es consideren potencialment perillosos i que pertanyen a unes races o encreuaments concrets. El de Cassà de la Selva era un Staffordshire Bull Terrier, que figura en aquest llistat.

Els Mossos d'Esquadra de Girona estan al capdavant de la investigació del cas que va acabar amb la mort d'un home de 32 anys aquest cap de setmana al municipi. Les indagacions en tot moment s'han enfocat cap a qui era el propietari del gos. D'entrada, la policia va apuntar que era d'un amic de la víctima.

Però els agents d'investigació de l'ABP Gironès-Pla de l'Estany després de prendre declaració i estudiar diversos indicis han conclòs que el propietari era el jove de Cassà mort en els fets. Testimonis propers a la víctima han explicat a la policia que tenia el ca des de petit i que mai havia causat cap tipus de problema. De fet, fins aquest dissabte a la nit, aquest animal no havia causat cap tipus d'atac ni actitud violenta, almenys que hagi transcendit a la policia.

Amb aquest gir al guió sobre la propietat de l'animal, els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un fet accidental del qual informaran un cop tancades les diligències al jutjat de Girona corresponent. Amb tot, destaquen que aquest animal no comptava amb un xip, que és totalment obligatori ni tampoc de cap tipus de documentació necessària per a la tinença d'aquests gossos potencialment perillosos, tal com van comprovar el dia dels fets i també juntament amb la Policia Local de Cassà, que és qui va atendre l'emergència.

Cal recordar que els fets van tenir lloc la nit de dissabte, quan la víctima estava passejant el gos a prop de la zona del polígon, al carrer Susvalls. L'animal el va atacar pel braç. Mentre això passava, el noi va poder alertar la seva mare i un veí també en veure l'escena va trucar a la Policia Local. Poc després s'hi van desplaçar i els agents locals, d'entrada van disparar-li un tret amb la pistola de gas pebre.

Finalment van aconseguir que el deixés anar. Després li van posar el llaç però l'animal es va mostrar molt agressiu i davant el perill que ataqués de nou, el van abatre a trets. El Servei d'Emergències Mèdiques va atendre la víctima, que va ser traslladada en estat crític fins a l'hospital Trueta, on l'endemà al matí va morir.