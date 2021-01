Girona no cobrarà les taxes d'escombraries i de terrasses als locals per la segona onada de la COVID

L'Ajuntament de Girona no cobrarà l'import de les taxes d'escombraries i d'ocupació del domini públic (terrasses) dels establiments en els dos mesos i mig en què van estar afectats per les restriccions de la COVID-19 durant l'últim trimestre del 2020, entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre. Es tracta d'una mesura que el consistori ja va prendre durant la primera onada del coronavirus i que ara torna a aplicar.

L'objectiu de la mesura és pal·liar els efectes econòmics derivats de la COVID-19 en negocis obligats a tancar o que van patir restriccions d'obertura en la segona onada del coronavirus. Concretament, es calcula que la mesura beneficiarà a una 630 bars i restaurants gironins.

La mateixa reducció es va aplicar durant la primera onada de contagis de la COVID-19, en el segon trimestre del 2020, i va afectar uns quatre mil establiments de diversos sectors. Com en aquella ocasió, aquest descompte en l'import anual de les taxes es farà de manera automàtica per part de l'Ajuntament, de manera que els negocis afectats no hauran de fer cap tràmit ni iniciar cap tipus de procediment administratiu per beneficiar-se'n.



En aquesta ocasió, tant la reducció de l'import de les taxes d'escombraries com la de terrasses s'aplicarà per la totalitat del període comprès entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre del 2020, en el qual els establiments van haver de tancar totalment o en franges horàries per reduir el risc de contagi de la pandèmia.