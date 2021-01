Alerten que una empresa enganya els veïns de Llagostera

Una empresa del sector de les energies renovables ha estat visitant diferents habitatges de Llagostera assegurant que ho feia en nom de l'Ajuntament per intentar obtenir beneficis comercials aprofitant-se d'aquest engany. Per aquest motiu, des del consistori del Gironès s'ha advertit que ha tingut coneixement d'aquesta situació i ha recordat que «a dia d'avui, l'Ajuntament de Llagostera no té cap acord ni ha autoritzat cap empresa a fer servir el seu nom amb aquesta finalitat».

Aquest tipus d'engany que utilitzen algunes empreses ha estat motiu d'advertiment de diferents Ajuntaments i de les policies i solen girar a l'entorn dels serveis bàsics com ara l'electricitat o el gas. En ocasions busquen que la persona amb qui contacten acabi canviant de companyia de sumninistrament amb ofertes agressives durant la seva visita i assegurant que tenen un acord amb un ajuntament.