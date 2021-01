Girona s'adhereix a un manifest sobre la crisi d'acollida de migrants a Canàries

L'Ajuntament de Girona s'ha adherit al manifest del Fons Català de Cooperació sobre la crisi d'acollida i recepció de persones migrants a la ruta canària. El text mostra la preocupació municipal envers el que està succeint al port d'Arguineguin.

Es tracta d'un document firmat per diferents ajuntaments, institucions supramunicipals i associacions municipalistes de Catalunya. En ell s'exposa que malgrat el context crític de les arribades en plena crisi sanitària per la pandèmia, els ens catalans mantenen el compromís d'atendre, socórrer i acollir les persones que es veuen forçades a migrar, respectant els drets fonamentals d'asil i protecció internacional. I es reclama una adequada assistència lletrada i garanties, així com que es doni l'oportunitat de demanar l'asil, entre d'altres.