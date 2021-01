Obert el termini per proposar actuacions al cicle «A Prop»

L'Oficina de Foment de les Arts de Girona ha obert el termini de presentació de propostes artístiques per actuar a l'edició d'enguany del cicle de talents emergents «A Prop». La iniciativa s'adreça a creadors emergents de les comarques gironines que tinguin un projecte en l'àmbit de la música, les arts escèniques, o les arts visuals, audiovisuals o pluridisciplinaris. Les propostes seran avaluades per una comissió de personal tècnic municipal que en farà una selecció, segons criteris artístics i d'adequació tècnica als equipaments i els espais on es mostraran. Els projectes seleccionats podran participar en la segona edició del cicle «A Prop», que tindrà lloc entre els mesos d'abril i juliol de 2021.

L'«A prop» és una programació cultural de petit format que vol mostrar les propostes artístiques de creadores i creadors emergents de les comarques gironines als diversos barris de la ciutat, a través dels centres cívics, de les biblioteques municipals i dels espais joves.