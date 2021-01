Guanyem vol avenços en el pont entre el Carme i Montilivi

Guanyem Girona celebra que l'Ajuntament de Girona anunciï que repararà la passera que uneix Mas Ramada i la Creueta, tal com va avançar ahir Diari de Girona. No obstant això, la formació de l'oposició va ressaltar que es tractava d'un projecte «de mínims» i que els veïns «fa anys que ho exigeixen». En aquest sentit, el regidor Pere Albertí va repassart en un fil a Twitter l'estat dels diversos ponts i passeres a la part sud de l'Onyar al seu pas per Girona. Així, Albertí va reivindicar que s'activi l'estudi per crear un pont que uneixi el carrer del Carme amb Montilivi, un projecte llargament reivindicat per les veïnes i veïns a ambdues lleres del riu.

Sobre el pont, Albertí va recordar que el gener de 2019, pocs mesos abans de les eleccions municipals, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va anunciar que donava «llum verda» a l'obra. En concret va signar un decret «per l'estudi de viabilitat i la redacció del projecte constructiu» del pont. Tanmateix, des de Guanyem van advertir que més de dos anys després «no s'ha avançat». Al fil, Albertí va assenyalar que aquest projecte va comptar amb una partida pressupostària pels anys 2018 i 2019 però que «no es van arribar a executar mai».

De la mateixa manera, Albertí va advertir que la zona del Carme-Vista Alegre té un altre projecte aturat: la reforma del pont de l'Areny. El regidor de Guanyem també va recordar que aquesta obra ha figurat als pressupostos dels dos últims anys però que «tampoc s'ha arribat a mobilitzar mai la partida». En aquest sentit, Albertí va declarar que s'evidencia una «dificultat evident per part del govern a l'hora de gestionar les inversions a la ciutat». El regidor gironí va recordar que l'any 2019 van quedar més de tres milions d'euros en inversions previstes als barris, una situació que Guanyem «ja ha denunciat amb anterioritat», va indicar.

Finalment, Albertí també va assenyalar que els veïns d'aquesta zona de la ciutat han perdut la passera de la Font del Rei, tancada el passat desembre per problemes estructurals i sense data prevista de reobertura.

Des de Guanyem van assenyalar que al govern «se li acumula la feina» amb els barris de les ribes de l'Onyar, al sud: «Després d'anys de promeses incomplertes creiem que és hora que el govern executi i que faci passes reals per millorar la mobilitat de la gent de la zona», va declarar Albertí.