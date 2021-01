Girona posa en marxa un dispositiu preventiu pel risc de nevades a la ciutat

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa aquest divendres un dispositiu preventiu pel possible risc de nevades generalitzades a Catalunya, que podrien afectar la ciutat al llarg de dissabte. El protocol s'ha activat després de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya per perill de neu a cotxes baixes. El consistori ha previst diverses actuacions amb l'objectiu de garantir la mobilitat dins la ciutat, especialment en punts essencials com hospitals o en vies principals, així com el servei d'autobusos. La Policia Municipal seguirà l'evolució meteorològica a les vies urbanes situades a una major altitud, per exemple al barri de Montjuïc, on la probabilitat de nevades pot ser més alta.

I, juntament amb Protecció Civil, controlaran possibles afectacions a mesura que avanci la jornada.

A més, hi ha dos vehicles de Girona+Neta equipats amb pales i sal per treure neu i evitar la presència de glaç a les carreteres, a banda de personal amb equips individuals per a neteges puntuals. En cas d'acumulació de neu, hi hauria preparades tres màquines d'obres públiques per ajudar a retirar-la.

Finalment, han repartit tanques de circulació a 36 punts de Girona per tallar el trànsit en cas d'afectacions a la calçada.