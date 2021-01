Una fregidora provoca un incendi al König del costat del Cul de la Lleona

Una persona va haver de ser evacuada ahir a l'hospital Josep Trueta per haver inhalat fum després d'un incendi a la cuina del restaurant König, situat al carrer Calderers, al costat de la plaça de Sant Feliu de Girona. El foc va començar pels volts de dos quarts de nou del matí, quan es va encendre la fregidora de l'establiment.

De seguida, el foc es va propagar cap a la primera planta de l'edifici, que també està ocupat pel mateix restaurant i, en alguns moments, es van arribar a veure flames sortint per la teulada de l'immoble, just al costat del Cul de la Lleona. Els Bombers van poder estabilitzar ràpidament les flames i van acabar extingint el foc al cap d'una estona. Una veïna de la zona es va trobar malament per la inhalació de fum i va ser traslladada a l'hospital Trueta, encara que segons fonts del König va rebre l'alta una estona després.

Des de l'empresa es va destacar ahir a la tarda que, malgrat aquesta afectació, «afortunadament no hi ha hagut ferits , tal com confirma el cos de Bombers de la Generalitat, i només s'han de lamentar danys materials al local». I afegia que es «posa en marxa un pla de treball per poder tornar a obrir el König Sandwiches el més aviat possible per als clients». König agraïa igualment «la gran quantitat de mostres de suport rebudes pels ciutadans gironins».