Més de 800 assistents passen pel 36è Lleuresport en quatre dies

Fins a 814 persones han assistit al Lleuresport d'aquestes festes, en una versió del Parc Infantil i Juvenil de Nadal de Girona adaptada a la situació sanitària contra la covid-19. En la seva 36a edició, ha pogut oferir set espectacles de màgia, contacontes, circ i música, actuacions que s'han pogut celebrar sense problemes i respectant les mesures de sanitat i higiene i l'aforament limitat.

El Lleuresport s'organitza conjuntament per l'Ajuntament de Girona i el GEiEG a les seves instal·lacions de Sant Narcís. El president de l'entitat, Francesc Cayuela, ha valorat molt positivament la bona resposta per part del públic, assegurant que era «de les poques propostes d'entreteniment infantil i familiar que hi havia aquest any, però ha funcionat millor del que ens esperàvem».