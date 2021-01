L'AV veu bé un centre obert al xalet de Sant Narcís però també hi vol un espai pel barri

L'Associació de Veïns de Sant Narcís reclama a les institucions que es posin d'acord i es desencalli la manca d'ús de l'edifici senyorial que hi ha a l'avinguda de Sant Narcís de Girona. L'immoble, situat al número 59, està en desús des de fa anys i tant la Generalitat (propietària de la finca) com l'Ajuntament (que n'ha demanat una cessió) han fet propostes, però la part contrària sempre ha estat un entrebanc, segons apunta cada una de les institucions.

La presidenta veïnal, Carme Castel, explica que la darrera proposta municipal, situar-hi un centre obert, li sembla adient però també reclama que hi hagi espai polivalent per a l'associació i per a les activitats de les entitats del barri que ara es fan on i com poden. Castel explica que, de fet, el centre obert ja existeix a Sant Narcís, primer a l'edifici del Servei Municipal d'Ocupació (SMO) i des de fa uns mesos al centre cívic. Per tant, en aquest cas, no veurien malament aquesta opció.

Tanmateix, Castel indica que el barri està mancat d'equipaments. Troba bé que l'Ajuntament hagi pogut comprar el local de l'associació de veïns de Sant Narcís sud per tal que hi puguin desenvolupar activitats socials i veïnals i demana que, per a la resta del barri també hi hagi alguna actuació similar. Apunta que el centre cívic és un edifici municipal per al barri però, de fet, per a tota la ciutat i que ha quedat petit i «obsolet». I amb la millora de la cuina, que era un espai de magatzem, més.

«Des que es va construir el centre cívic, el barri ha doblat el número d'habitants», assenyala la presidenta. Molts cops, el teatre, convertit en el segon equipament de la ciutat, està ple i s'han de fer activitats en altres punts, fins i tot fora del barri, com ara a l'espai jove de Can Gibert del Pla. Recorda que el barri té molta vida social i cultural amb tallers, assajos de teatre i música, entre d'altres, i que al xalet hi podrien tenir una sala on poder practicar i on l'associació de veïns es podria reunir.

Diari de Girona va publicar fa uns dies que la Generalitat i l'Ajuntament no es posen d'acord en l'ús de l'edifici. A finals del 2018, la Generalitat estudiava la finca «com a possible emplaçament per a un centre d'emergència per a menors no acompanyats de la DGAIA». Segons la Generalitat, l'Ajuntament va dir que calia un any de tramitacions i es van fer enrere. Posteriorment, Guanyem va pactar els pressupostos de l'any 2020 amb JxCat, i entre les condicions hi havia parlar amb la Generalitat perquè aquest edifici fos un centre obert. Treball admet que l'Ajuntament ho va demanar el gener del 2020. Fonts del Departament sostenen, però, que les cessions només poden ser d'un mes de durada. Fonts municipals mantenen que segueixen en converses per fer-hi «un espai «d'atenció als joves sense llar, que surten de la xarxa de protecció o que arriben al territori, sense referents adults, ni família».