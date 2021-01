Dos lladres roben medicaments en una farmàcia a St. Narcís

Una farmàcia situada al barri de Sant Narcís de Girona va patir un robatori el diumenge passat efectuat per tres persones. L'incident va acabar amb un detingut per un agent dels Mossos d'Esquadra mentre no estava de servei.

Els fets van tenir lloc diumenge cap a mig matí. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, els tres individus van entrar a la farmàcia i van demanar una medicació tot entregant la recepta mèdica corresponent.

Quan la treballadora va sortir del magatzem per entregar-los les medicines, un dels clients va donar-li un cop al cap. Aleshores, van prendre-li els medicaments i van sortir corrents de l'establiment.

Llavors, un agent dels Mossos, que no estava de servei en aquell moment però es trobava a la zona, va adonar-se de la situació. Així, va perseguir els lladres i en va poder enxampar un, que va quedar detingut, però no va poder interceptar la resta.

Ara, el cos policial ha obert una investigació per localitzar els altres dos presumptes autors del robatori, que van aconseguir escapar-se.