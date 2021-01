La Creu Roja entrega joguines a més de 3.200 infants gironins de famílies vulnerables

Més de 3.200 infants de famílies amb dificultats econòmiques de les comarques gironines tindran joguines aquests Reis gràcies a la nova campanya de la Creu Roja Joventut 'Els seus drets en joc', que ja suma 28 edicions. La crisi generada pel coronavirus ha incrementat en un 13% la sol·licitud de joguines per aquestes dates tan especials per als més petits. Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, l'entitat també ha hagut de readaptar la campanya minimitzant els riscos de contagi. Per això, s'ha apostat també per la donació d'aportacions econòmiques en línia per comprar els jocs i joguines.

En total, hi ha participat un equip de 136 persones voluntàries i hi han col·laborat 108 empreses, a banda de la participació de la ciutadania a través de donacions directament o a través d'aportacions econòmiques.

Els lots de joguines entregats a cada família contenen: un joc o joguina educativa per a cada infant, material escolar, un llibre o conte i un joc cooperatiu per a tota la família. En aquesta campanya, hi han participat 15 assemblees locals i comarcals de la institució, que donen cobertura als més de 200 municipis de la demarcació.