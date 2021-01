Cartes de joves a la gent gran de Vilablareix per pal·liar la soledat

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Vilablareix, l'Oficina d'Atenció a la Gent Gran de Can Ribotic i l'institut del municipi han iniciat el projecte «Cartegem-nos». L'objectiu és pal·liar la soledat de la gent gran causada per la pandèmia, i, a la vegada, potenciar l'escriptura i la lectura de l'alumnat de 3r d'ESO de l'institut. Així, els alumnes intercanviaran cartes amb la gent gran del municipi per fer-los arribar escalf i suport emocional.

El projecte va començar pels voltants de Nadal amb una postal de felicitació dels joves cap a la gent gran. Aquest mes serà el torn d'aquests, que els contestaran la carta. L'intercanvi s'anirà fent així cada mes.