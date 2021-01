Pere Albertí i Pia Bosch abandonen Moviment d'Esquerres pel pacte amb JxCat

Crisi interna i escissió a Moviment d'Esquerres (MES), formació fundada a finals de 2014 per antics militants del PSC partidaris del dret a decidir. En un comunicat difós aquesta setmana, una quarantena de militants del partit -entre ells els gironins Pere Albertí, Pia Bosch i Francesc Brunès- han anunciat que es donen de baixa per l'acord electoral de MES amb JxCat de cara a les eleccions del 14 de febrer.

Expliquen que «no podem acceptar una aliança amb un moviment que es reivindica com a liberal i nacionalista català, majoritàriament hereu de la tradició de centre-dreta de convergència i unió» i subratllen que és «un acord antinatural i que no pot entendre's que existeixi cap aliança sense una proposta programàtica que comparteixi principis, objectius i propostes».

Consideren que l'assemblea del passat 30 de desembre no era el marc idoni per prendre una «decisió transcendental en l'organització i que la situa en un escenari de trencament». L'acord, avalat per un 55% del suport la militància de MES, preveu que un membre del partit vagi en la posició número vuit de la llista de JxCat a Girona i un altre al 43 de Barcelona, «sense cap possibilitat de sortida».

En el mateix comunicat, els càrrecs i militants que causen baixa recorden que el partit dona suport a un «socialisme democràtic» partidari d'un estat català republicà i, per aquesta raó, consideren que no poden acceptar l'acord. Recorden que «des del seu naixement» la formació ha concretat aliances per concórrer a les llistes municipals «majoritàriament amb ERC, En Comú o Guanyem», com una «continuïtat municipalista en una aspiració de cogovernança del país». L'any 2015, MES va concórrer amb Junts pel Sí a les eleccions al Parlament i el 2017 ho va fer amb ERC.

Entre els militants que abandonen la militància hi ha diferents regidors en municipis catalans: Pere Albertí Serra (regidor de l'Ajuntament de Girona amb la candidatura de Guanyem), Jordina Freixenet (tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida), Jordi Fortuny (tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona), Andreu Carrasco (alcalde de l'Albiol) i Ricard Vicente Martínez (regidor i tinent d'alcalde de Cervera).

L'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i portaveu de Moviment d'Esquerres al consistori, Pere Albó; i l'exalcalde de Sitges i l'excap de gabinet de Pasqual Maragall, Jordi Serra, formaran part de les llistes de JxCat per Girona i Barcelona, respectivament.