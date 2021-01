Fa fred, però no tanta

Ahir va fer fred, però tampoc n'hi ha per tant. El meteoròleg Gerard Taulé explica que la temperatura mínima va ser de -0,4 ºC a Girona-AEMET, al parc del Migdia, i la màxima, de 6,4 ºC. Fa 50 anys vam tenir les festes nadalenques més fredes del període 1884-2020 a la ciutat. Aquell 25 de desembre es registrava la temperatura mínima més baixa del mes, amb -9,4 ºC a l'institut Vicens Vives, al costat del riu Onyar. El mateix observatori, el 2 de gener, marcava una mínima de -11,6 ºC. Taulé posa en relleu que aquella fred només va ser superada en quatre dates: el gener de 1895 (-12,8 ºC), el de 1905 (-12 ºC), el de 1914 (-13 ºC) i 1985 (-12 ºC). Són dades del professor de Geografia Física de la UdG, Agustí Xercavins, referides al centre gironí. Però als afores, al col·legi Bell-lloc, es va registrar la temperatura mínima absoluta del municipi amb -14,5 ºC. Aleshores, el centre educatiu estava en un entorn rural i no suburbà.

A Salt, la màxima d'ahir va ser de 6,4 ºC, i la mínima de -0,2 ºC, sent el dia amb la màxima més baixa i, també, la mitjana més baixa de tot l'hivern; de fet, al matí va gebrar fins i tot al centre del municipi. Sarrià de Ter registrava ahir 6,7 ºC de màxima i -0,9 ºC de mínima; i a les Deveses de Salt la mínima va ser de -5 ºC.

Les glaçades van venir amb força a l'hivern de 1973, un any que va sumar 103 dies de glaçades. L'hivern que en va tenir més, també 103, va ser el de 1980-81. Tot i no registrar una mínima absoluta gaire baixa (-7 ºC), Girona va passar 3 mesos seguits per sota dels 6 ºC - la mitjana va ser de 5,1ºC. La mitjana d'aquest desembre ha estat de 8,1ºC.

L'any 2020 va ser el més càlid a Girona-Sèquia, igualant el 2006 amb 17,6 ºC de mitjana -en unes dades disponibles des de 2002. Va ser l'any més càlid en tots els observatoris gironins, amb un rècord de menys glaçades: només ho va fer dos dies. La mitjana de glaçades el 2002 va ser de 13,3 dies, però al segle XX aquesta era de 31,9, al centre de Girona, tal com apunta Taulé.