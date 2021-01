El PSC de Girona qualifica el 2020 «d'any perdut» a la ciutat amb un govern «aturat, dèbil i incapaç» davant la pandèmia

El grup municipal del PSC de Girona qualifica el 2020 com un "any perdut" a la ciutat amb un equip de govern "aturat, dèbil i incapaç" per afrontar la crisi de la covid-19. "En cap cas, la pandèmia pot ser una excusa per a la inacció", ha afirmat la portaveu socialista, Sílvia Paneque. Per al PSC, Girona "no es mereix aquesta situació" i per això, els socialistes exigeixen a JxCat i ERC que facin "un canvi de 180 graus" i alliberin recursos destinats a pal·liar la sotragada a sectors com el comerç, el turisme, la restauració o la cultura. "És inèdit en democràcia a la nostra ciutat que Girona no tingui ni pressupostos ni ordenances, que hi hagi més de cent projectes absolutament aturats i que el govern estigui inactiu", ha criticat Paneque.

El PSC de Girona ha volgut tancar el 2020 fent una mirada enrere, i passant balanç de la tasca de l'equip de govern a la ciutat. Per als socialistes, aquest ha estat un any "inèdit i crític" arran de la covid-19, però on ni JxCat ni ERC han sabut "donar resposta".

"En cap cas, el coronavirus pot ser una excusa per a la inacció dels governs", ha afirmat Paneque. "La ciutat hauria de combatre les conseqüències negatives de la pandèmia, i en comptes d'això tenim un govern aturat, dèbil, incapaç i sense proposta ni projecte per combatre aquest moment crític", ha afegit la portaveu del PSC.

Per a Sílvia Paneque, el pacte que van tancar Madrenas i Ayats en cap cas ha permès "reforçar" el govern. "Això hauria passat per tenir uns pressupostos i unes ordenances que acompanyessin la ciutadania; i si mai és bo que una ciutat tingui un govern dèbil i sense full de ruta, en aquests moments és especialment dramàtic", ha criticat la portaveu del PSC.

Preguntes sense resposta

Paneque ha resumit la situació llançant preguntes a l'aire: "Què proposa el govern Madrenas a la ciutadania, en aquests moments?", "Què proposa, als comerciants, a les empreses que passen dificultats, al sector cultural, als restauradors i a les famílies que han quedat a l'atur?".

"I des del nostre punt de vista, a totes aquestes preguntes no hi ha resposta", ha afirmat la portaveu del PSC. Els socialistes insten JxCat i ERC a fer "un gir de 180 graus" perquè "Girona no mereix aquesta situació". I en aquest sentit, reclamen unes ordenances que corregeixin la imposició fiscal a les famílies amb dificultats i uns pressupostos "que alliberin recursos destinats a comerç, restauració, turisme i sector cultural".

"Girona mereixeria que es destinessin els 2 MEUR de superàvit que tenim a ajudes directes a aquests sectors", ha dit Paneque. "Girona mereixeria un govern amb empenta, capaç d'executar els 32 MEUR que hi ha aturats en romanents i d'afrontar transformacions urbanístiques com la del carrer Barcelona o la zona centre a la plaça Catalunya", hi ha afegit.

Projectes aturats

Després de la intervenció de la portaveu, els diferents regidors socialistes han anat desgranant aquells "projectes aturats" que afecten les diferents àrees. Bea Esporrin ha lamentat que no s'hagin desencallat licitacions com el contracte de neteja d'equipaments o el servei postal, l'endarreriment amb la municipalització de l'aigua o que el Pla Especial de la Devesa estigui "en un calaix".

Mònica Ferrer ha criticat que en cultura l'equip de govern basi la seva política en "mantenir vells projectes de grans equipaments no resolts" i que, per contra, "es doni l'esquena a les necessitats reals del sector". Joaquim Ruhí ha demanat més fermesa per lluitar contra la segregació escolar i defensar la qualitat educativa.

Joan Antoni Balbín ha criticat que els episodis d'inseguretat com "baralles, agressions i incivisme" s'han estès arreu dels barris i ha reclamat una política de "tolerància zero" i incrementar la plantilla de la Policia Municipal. I per últim, Jordi Calvet ha criticat la política "erràtica" en promoció econòmica i ha reclamat un pla específic per activar el turisme postpandèmia.