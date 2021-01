Els naturalistes de Girona fan40 anys de lluita ecologista

L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) celebra 40 anys de «lluita ecologista», i ho fa marcant-se l'objectiu d'ampliar el nombre de socis fins a arribar als 500 aquest any 2021. Això els permetria tenir una viabilitat econòmica que garanteixi l'activitat de defensa del territori. L'entitat va néixer a Girona el gener de 1981 impulsant activitats naturalistes i de descoberta de l'entorn. Però les seves accions van adquirir un caràcter reivindicatiu i de defensa del territori com a reacció al «boom del totxo», expliquen en un comunicat.

Des d'aleshores, han aconseguit «grans fites» com «salvar el Pla de l'Aurora, preservar l'Estany de Sils, evitar que el vial de les Hortes de Santa Eugènia trinxés per complet aquest pulmó de la ciutat, paralitzar el gasoducte Midcat o enxarxar desenes d'entitats per acabar constituint-se en la Plataforma SOS Costa Brava», destaca l'entitat ecologista.

En aquestes quatre dècades també han organitzat activitats d'educació i sensibilització ambiental que porten a terme els «NATUS» a la ciutat de Girona, basat en persones voluntàries.

En el balanç d'aquests quaranta anys, l'ANG posa en relleu com han canviat les problemàtiques ambientals i l'evolució que ha fet la relació entre les entitats i l'administració pública. En aquest sentit, l'associació remarca que el finançament és el «gran repte» a què associacions com l'ANG han hagut de fer front els últims anys.

«Les dificultats de finançament han fet que en els darrers 10 anys desapareguin moltes entitats ambientals i, les que han aconseguit persistir, acostumen a estar en la corda fluixa», lamenta l'associació gironina. I critica que el finançament públic s'ha reduït, a més d'enfocar-se en projectes concrets o basat en «fórmules de repartiment desigual que afavoreixen el més ràpid en presentar-se i no el projecte de major qualitat».

Així, des de l'ANG indiquen que les entitats sense ànim de lucre s'han «reinventat» per trobar vies pròpies de finançament. «Els casals, les vendes per la diada de Sant Jordi, les quines de Nadal, les barraques i altres activitats anuals s'han convertit en imprescindibles», apunten. Però aquest any la covid-19 ha impedit moltes d'aquestes activitats.

Per això, l'ANG impulsa una campanya de captació de persones sòcies i voluntàries, a fi d'arribar als 500 socis. Això «els garantiria el manteniment de l'activitat de defensa del territori i educació ambiental amb certa normalitat durant els pròxims anys i amb independència de la necessitat de finançament públic».