L'Ajuntament de Girona, convençut que no es perdrà la subvenció europea del Bloom

La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana, es va mostrar ahir «convençuda» que les subvencions de la Unió Europa per finançar el projecte TIC Media a Girona no es perdran. Replicava així les manifestacions de PSC i Guanyem, que el dia 30 van expressar el seu temor després de l'informe jurídic de la secretaria de l'Ajuntament on es detallaven algunes irregularitats al centre Bloom. El projecte va rebre 1,8 milions d'euros en inversió, la meitat dels quals provenien de fons europeus.

Segons Plana, a l'Ajuntament compten amb informes tant de la Generalitat com de la UE que avalen la feina realitzada al Bloom i que, per tant, justifiquen que els fons europeus han estat ben empleats.

L'informe del secretari recorda que l'existència d'un document de la consultora Bos Consulting on es parla del risc de pèrdua dels fons europeus perquè la Fundació del Parc de la UdG va resoldre el conveni amb l'Ajuntament un any abans del que caldria. No obstant això, Plana assegura que el mateix Ajuntament va assumir el manteniment del projecte del Bloom, motiu pel qual aquesta subvenció no perilla.

Respecte a les acusacions d'irregurlaritats i mala gestió per part de l'ajuntament, Glòria Plana replica que l'informe del secretari avala la gestió de l'equip de govern: «El secretari diu taxativament que la corporació ha complert els compromisos que es derivaven del conveni signat amb la fundació».

La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica també assegura que, malgrat que a secretaria no li consta que l'equipament comprat pel Bloom es posés realment a disposició del centre, a l'Ajuntament hi ha una acta de recepció d'aquest material per part del Parc de la UdG.

Plana també va lamentar la carta enviada per l'administrador concursal del Parc Tecnològic, inclosa en l'informe de secretaria, on s'afirma que el Centre Bloom no va tenir mai cap tipus d'activitat. Segons la regidora, això és una falsetat.

PSC i Guanyem mantenen que els darrers anys l'ajuntament s'ha desentès dels problemes del Bloom i per això han demanat la compareixença de Marta Madrenas i Glòria Plana perquè donin explicacions.