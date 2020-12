Nova normativa de terrasses com a aposta de cara a l'any vinent

L'Associació d'hostaleria de Girona vol una nova normativa sobre les terrasses dels bars i restaurants. El seu president, Josep Carreras, apunta que «cal ser valents» i establir un document «no temporal» per regular les terrasses dels locals de manera més homogènia. «No pot ser que hi hagi una visió conjunta com passa a moltes ciutats d'Europa», assenyala. En aquest sentit, exposa que la normativa hauria d'establir com han de ser les taules i cadires, com ha de ser l'ocupació d'espais públics, quin tipus d'estufes o tancaments, quins para-sols i quins horaris. Afirma que, aquests diferents elements s'haurien d'anar pactant per zones, ja que, al seu parer, no és el mateix «del Barri Vell que Sant Narcís», per exemple i que els horaris poden ser diferents o els elements com les taules i cadires. Té molt clar que aquesta nova normativa ha de ser «equilibrada i consensuada», amb acords entre els empresaris, els veïns dels barris i l'Ajuntament.

