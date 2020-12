Pont de Fontajau: Nous separadors al carril bici

L'Ajuntament de Girona instal·larà a finals de gener un seguit d'elements separadors del carril bici del pont de Fontajau. Es tracta d'uns separadors de plàstic reciclat que són molt visibles, reflectants, amb tres anclatges i resistents als impactes i que han de substituir els elements que hi havia anteriorment i que es van fer malbé. Les rodes dels cotxes van anar trencant aquelles unitats i ara es vol provar amb aquest nou model. La compra s'ha fet a l'empresa Ziclacities i el model es coneix com a «zebra». El cost és d'uns 5.000 euros i han de servir per a tota l'allargada del pont de la rotonda de Domeny fins a la de l'Auditori i en els dos sentits de circulació.

La regidora de mobilitat, Marta Sureda, ha explicat que l'actuació respon a una demanda d'usuaris de la bicicleta per sentir-se més protegits dels vehicles a motor que passen al costat.

Sureda ja ha informat als membres de la taula de mobilitat.