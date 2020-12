Nou entitats socials s'uneixen en la federació «Girona Voluntària»

Neix a Girona una nova federació sense ànim de lucre, a partir de la coordinació de 9 entitats socials de la ciutat. S'anomena Girona Voluntària, i té per objectiu promoure un nou tipus de voluntariat, que s'obri tant a nous perfils de col·laboradors, com a un gran ventall de serveis més enllà de l'acció social. Tot plegat, amb la vista posada a cobrir les noves necessitats de la societat, algunes de les quals han aflorat amb la pandèmia de la covid-19.

Les entitats que han impulsat Girona Voluntària són: l'AFA del Centre d'Educació Especial Palau, l'Associació MIFAS, l'Associació Multicapacitats, la Fundació Oncolliga, la Fundació Ramon Noguera, la Fundació Sant Vicenç de Paül, la Fundació SERGI, Support-Fundació Tutelar Girona i el GEiEG-Grup Excursionista i Esportiu Gironí. Totes elles treballaran en xarxa i amb voluntat de fer un projecte «comú i compartit».

Les entitats involucrades creuen que «el voluntariat necessita un relleu», explica Maria Mercè Roca, presidenta de Girona Voluntària, que afegeix que el teixit voluntari actual «és molt potent, però necessita ampliar-se i rejovenir-se». Explica que gran part dels voluntaris són persones grans que tenen temps per dedicar-hi, sobretot amb la jubilació, mentre que, des de la nova federació, defensen que el voluntariat es viu «tota la vida» i que, de fet, és una forma de fer-ho «de cara a la societat». Per això faran campanyes de sensibilització que «engresquin» les persones a fer-se voluntàries.

Un altre objectiu de la nova entitat és mostrar que els serveis a fer poden anar molt més enllà de temes socials. Roca parla d'àmbits menys coneguts en tipologies de voluntariat, com poden ser el mediambiental, el voluntariat amb animals domèstics, l'esportiu o el cultural. «Ajudar a llegir, a entendre el teatre», posa d'exemple Roca.

«La societat avui dia té moltes demandes, i n'hi haurà més, perquè les administracions no hi arriben o no són conscients d'alguns problemes», explica la presidenta del nou projecte. Aquest començarà a actuar a la ciutat de Girona, amb la intenció d'expandir-se a la resta de territori gironí.

L'aposta de Girona Voluntària per «una gestió de proximitat i una interlocució ràpida i directa amb les entitats» es tradueix en la creació d'una borsa de voluntaris conjunta. D'aquesta forma tindran, en reserva, totes les persones amb voluntat de fer qualsevol classe de voluntariat, segons indiquen. A més, aquestes persones no estaran vinculades a cap entitat concreta, sinó que seran polivalents. En registrar-se, podran marcar quins són els seus interessos, perquè també és important «passar-ho bé mentre fas el servei; aquests són els més satisfactoris», manifesta Roca.

Una manera poc comuna de fer serveis voluntaris, però que des de Girona Voluntària també promouran, és el voluntariat en família. «No se sol fer gaire a Catalunya, on la gent ho fa de forma individual», apunta Roca. Aquesta modalitat, en canvi, es basa en compartir l'experiència «amb els fills o els nets». «És molt important, perquè posa les bases del que serà la llavor del voluntariat en la gent més jove», destaca la presidenta.