Els nens i nenes de Girona han començat a fer servir les 15 bústies reials repartides a 12 punts de la ciutat per enviar les seves cartes als Reis Mags. Ahir va ser el primer dia en què la iniciativa es va posar en marxa, que durarà fins al 5 de gener. Les bústies estan acompanyades per Patges reials, que informen els infants sobre com fer arribar les seves cartes a Ses Majestats malgrat la situació de pandèmia. Els més petits també hi poden llançar els xumets.

Les bústies reials es troben a l'Ajuntament, a la biblioteca Casero (Barri Pont Major), al centre cívic de Santa Eugènia, a les biblioteques Carles Rahola (Eixample) i Ernest Lluch (Pla de Palau), a la rambla Xavier Cugat núm. 27 (Fontajau), al Lleuresport de Sant Narcís, als locals socials de Montjuïc i Sant Daniel, al centre cívic Onyar, a la biblioteca Antònia Adroher i al Mas Abella (Palau).

«Des del govern de Girona, i des dels Manaies de Girona, hem estat en contacte amb Ses Majestats i hem acordat que la màgia arribaria a tots els barris de la ciutat per apropar-la a tothom», ha assegurat el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats.