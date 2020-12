El circ de Nadal de Girona ofereix equilibris, risc i malabars a ritme frenètic

El circ de Nadal ofereix risc, diversió, màgia i disciplines extremes al pavelló de Fontajau de Girona fins al dimarts vinent. Tot a ritme frenètic i combinant un xou amb llums de colors amb música en viu de la Paris Circus Orquestra. Són 90 minuts sense pausa per evitar que la gent es mogui del seient i sense bar per evitar que el públic es tregui la mascareta per menjar. «Adrenalina» pura, tal com, de fet, es bateja l'espectacle. El de Girona s'ha convertit pràcticament en l'únic circ de Nadal d'Europa -a la majoria de països s'ha prohibit a canvi d'indemnitzacions als promotors- que permet veure un llançador de ganivets que posa la pell de gallina quan, per exemple, en tira un per rebentar un globus que la seva companya aguanta amb la boca. O la fletxa d'una ballesta a la poma que ella aguanta amb el cap. Són el duo Jasters d'Itàlia, que gràcies a la seva precisió mil·limètrica són considerats dels millors de la seva disciplina.

Un circ de Nadal que els organitzadors, la Circus Arts Foundation, va tirar endavant quan encara no hi havia les actuals restriccions comarcals i que hauria permès a espectadors de fora del Gironès assistir als espectacles, almenys durant el cap de setmana.

Un circ de Nadal amb 25 artistes d'una desena de països amb disciplines variades. Un circ de Nadal on tampoc pot faltar el clàssic malabarista. El sevillà Michael Ferreri fa mil i una acrobàcies amb petites boles que llança a l'aire. Els seus entrenaments intensos l'han portat a registrar diversos rècords Guinness. I en un espectacle circense tampoc hi pot faltar un trapezista. La força física de l'alemany Alexander Lichner deixa els espectadors quan fa piruetes i equilibris aguantant-se a l'aire amb la boca.

Al circ de Nadal també hi ha un espectacle de màgia a càrrec del francès Nicolas del Pozo, que demostra que res és impossible, i el còmic català Eric Boo, que aixeca somriures rere la mascareta amb la seva tècnica de mim.

El duo d'ucraïnesos El beso mostra la seva compenetració amb la disciplina del màstil aeri amb una plasticitat exagerada i el risc que suposa quedar penjats a l'aire agafats en un màstil i amb un cèrcol. També formen parella, francocubana, el Duo Solys, que fan acrobàcies mà a mà, amb la peculiaritat que ella és qui molts cops adopta el rol de fer major força i de fer-ho, a més, amb talons.

Una altra atracció que apareix a la pista permet veure sis motoristes llatinoamericans donant voltes a ritme infernal dins del petit globus de la mort sense topar i pràcticament a les fosques. El grup es coneix com Hell Riders i porta la paraula «risc» escrita en lletres majúscules.

Les sessions continuen fins dimarts amb entrades encara disponibles a la venda a les taquilles del pavelló de Fontajau, des de les onze del matí fins a les vuit del vespre. Avui, demà i dimarts hi ha tres sessions casa dia.

El dimarts, a la funció de les quatre de la tarda, la iniciativa Circ Solidari, organitzada pel Rotary Club de Girona, brindarà un espectacle de 90 minuts plens d'emoció gràcies a la col·laboració de la setena edició del Gran Circ de Nadal de Girona, de la mà de la Fundació Girona Est.

El pavelló municipal d'esports de Fontajau serà l'amfitrió que brindarà un espai per acollir 500 espectadors i posarà l'extensa zona d'aparcament a disposició dels assistents, ja que l'espectacle acollirà famílies d'arreu dels cinc barris de Girona Est: Vila-Roja, Mas Ramada, La Creueta, Grup Sant Daniel i Font de la Pólvora.

L'esdeveniment subvenciona 500 entrades per a les famílies que no puguin permetre's portar els seus fills al circ. Enguany, la participació de patrocinadors, empreses i particulars ha contribuït a fer possible aquesta acció solidària.

Segons les fonts oficials, les entrades per aquesta funció ja estan exhaurides i, per tant, el Circ Solidari ha aconseguit reservar tots els seients de la funció que en el moment en què es va començar la iniciativa hi havia disponibles, d'acord amb les mesures de seguretat establertes. Es tracta del segon any consecutiu que aquesta iniciativa assoleix el seu objetiu d'aconseguir tots els apadrinaments proposats.

El projecte de Circ Solidari vetlla perquè tots els infants i les seves famílies tinguin les mateixes oportunitats, independentment del seu poder adquisitiu. Aquesta iniciativa sorgeix de l'aliança formada pel Gran Circ de Nadal de Girona i el Rotary Club de Girona, que junts tenen com a objectiu lluitar contra la pobresa a la capital gironina.

Enguany, els presents podran veure un reguitzell de grans atraccions internacionals premiades en els millors festivals europeus i mantenint totes les mesures d'aforament i distanciament.