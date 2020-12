Salt aprova el pressupost amb el vot contrari de PSC i CUP

Els grups municipals del PSC i d'IpS-CUP van votar en contra del pressupost per al 2021 presentat pel govern local de Salt (ERC i JxSalt), en la sessió plenària celebrada ahir al vespre. El pressupost s'eleva fins als 31.702.595 milions d'euros, una xifra que suposa un increment del 8,72% respecte al del 2020. Els comptes inclouen 2.616.824 milions d'inversions.

Els socialistes i els cupaires van apuntar que el pressupost hauria d'haver tingut més mesures socials i en favor dels afectats per la covid. El regidor d'Hisenda, Toni Vidal, va dir que, tal com s'ha fet durant el 2020, s'aniran implementant accions «perquè ara mateix ningú sap com evolucionarà» el virus l'any vinent. Pel que fa als regidors de Vox, es van abstenir perquè els comptes inclouen millores al camp de futbol del Pla, entre d'altres, com havien demanat.