El Gran Circ de Nadal arriba a Girona amb una "programació única" entre les restriccions de la covid-19

El Gran Circ de Nadal de Girona comença aquest divendres 25 de de desembre les catorze funcions previstes en cinc dies amb una "programació única" d'artistes, tal com ha detallat el seu director, Genís Matabosch. De fet, Matabosch ha recordat que la gran majoria de circs de Nadal que es fan a Europa s'han suspès a causa de la pandèmia i això ha permès als promotors gironins poder contractar artistes de primer nivell. Aquest 2020 hi haurà vuit atraccions amb 25 artistes internacionals. Tots els participants de l'espectacle ja han arribat a Girona i s'han sotmès a una prova PCR per garantir la seguretat de l'espectacle. Enguany l'espectacle es titula 'Adrenalina' i per això preveu oferir als espectadors "emocions fortes" a través de les atraccions programades.