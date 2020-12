El circ de Nadal obre amb una crida al públic del Gironès

El Gran Circ de Nadal estrena avui el seu nou xou «Adrenalina. Més enllà dels límits» a Girona amb una setena edició que té 25 artistes internacionals i vuit atraccions d'alt voltatge. Els organitzadors fan una crida al públic del Gironès perquè assisteixi al pavelló de Fontajau. De fet, les restriccions decretades pel Govern català ja van limitar l'aforament del recinte a un màxim de mil persones per funció i hauran de ser espectadors del Gironès, ja que la normativa impedeix canviar de comarca. S'han hagut de tornar entrades o canviar-les per l'any vinent al qui l'havien adquirit i són de fora de la comarca. Cal tenir en compte que, anualment, dos de cada tres espectadors són de fora de la ciutat de Girona.

Amb tot aquest panorama, encara hi ha entrades disponibles per a totes les funcions. El president de la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, lamenta que la cultura hagi estat decretada un bé essencial i que, al mateix temps, se'ls posi aquest seguit de restriccions. Sí que ha deixat clar que el públic tindrà cadires buides al seu costat per garantir la distància social i que hi haurà gel hidroalcohòlic.

Per tal d'evitar el moviment de persones a la meitat de l'espectacle s'ha eliminat la mitja part i s'oferirà un espectacle igual de llarg però tot seguit, o sigui, un format més proper a l'habitual del teatre. Seran 90 minuts d'actuació ininterrompuda. Per tal d'assegurar que la mascareta es manté posada en tot moment no existiran bar ni crispetes i no es permetrà l'entrada de menjar o beguda en el recinte.

Els artistes que prenen part a l'espectacle ja són a Girona i han passat els tests PCR favorablement. Amb l'eslògan «el circ de qualitat portat a l'extrem» s'hi podrà veure experts en llançament de ganivets i ballestes, motoristes rodant a l'interior del globus de la mort, trapezistes, malabaristes, acrobàcies en màstils aeris o mà a mà, màgia i còmics. Tot plegat amb música en directe a càrrec de la Paris Circus Orquestra.

Molts dels artistes són referents internacionals i són a Girona perquè a la resta d'Europa s'han prohibit els circs per la pandèmia. Matabosch, però, ha apuntat que allà on això ha passat està previst indemnitzar els promotors amb un 70% de la facturació de les edicions anteriors. A Girona, els organitzadors van decidir tirar endavant el circ de Nadal quan les restriccions permetien una major mobilitat els caps de setmana.