Els Reis ja han enviat 6.000 cartes als nens de Girona i fanalets a les famílies

Tots els alumnes de les escoles de Girona, des dels 3 anys en educació infantil (P-3) i fins a 4t d'Educació Primària, estan rebent els últims dies de classe abans de les festes de Nadal una carta personal de Ses Majestats. Enviades des d'Orient, els tres Reis Mags expliquen que tot i les dificultats del context actual, estan llestos per arribar el dia 5 de gener a la ciutat de Girona.

Entre les aproximadament 6.000 cartes enviades, les necessàries estan adaptades als infants amb diversitat funcional. A més, mentre Ses Majestats i els seus patges reials no arriben a la ciutat, l'Ajuntament de Girona i la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, han posat a disposició de totes les famílies un fanalet retallable perquè tothom que ho desitgi el pugui fabricar durant aquestes festes i penjar-lo al balcó o la finestra del seu habitatge.

La plantilla i les instruccions per fer el fanalet es troben tant en la web de l'Ajuntament com en la dels Manaies de Girona. En el document, s'hi adjunten fins a 8 personatges diferents de l'habitual Cavalcada de Girona, per així poder pintar-los i personalitzar el fanalet. En la web dels Manaies, també s'hi poden trobar més dibuixos de les comitives reials per ser pintades per part dels més menuts, així com una explicació dels diferents personatges.

Tal com va remarcar el Patge Reial del Fanalet el darrer divendres en la presentació de les activitats relacionades amb l'arribada i l'estada dels tres Reis a Girona, "Ses Majestats necessiten saber el camí per arribar a cada casa. Els hi hem de posar fàcil! Per això és molt important que els assenyalem on està Girona. Sabeu com ho podem fer? Podem posar a cada llar el nostre fanalet, així sabran que allà, la nit del dia 5, han de fer parada!".

Des de la confraria dels Manaies de Girona es fa una crida a què a més de penjar-lo de forma visible a la llar, també es facin arribar fotografies a la seva adreça (manaies.girona@gmail.comi) i es pengin a les xarxes socials etiquetant a @manaiesdegirona o utilitzant els hashtags #cavalcadadereis #tresreis #reis #girona #manaiesdegirona.

Pel que fa a la carta que els tres Reis han enviat a un gruix important d'alumnes de Girona, aquest és el text íntegre:

"Estimat/ada

Som els vostres Reis Mags, Melcior, Gaspar i Baltasar.

Sabem que vosaltres i les vostres famílies esteu passant per moments difícils a causa de la pandèmia de la Covid. Ha estat un any especial, diferent, no heu anat gaire a l'escola, heu jugat poc amb els vostres amics, heu estat molts dies a casa, però de ben segur que heu passat grans estones amb les vostres famílies.

Us hem vist a molts de vosaltres compartir cançons, jocs i fins i tot us hem vist fer coques i pastissos. Que bons! Estem molt orgullosos de vosaltres. Volem que sapigueu que com sempre, volem complir amb els vostres desitjos.

I no patiu. Fa temps que ens estem preparant per poder venir a la vostra preciosa ciutat a repartir joia i alegria. Segur que, d'una manera o una altra, serem presents als carrers i places de Girona, i de ben segur, també, que durant la nit podrem portar màgia a totes les cases. No en dubteu gens ni mica! Mireu al cel, que de ben segur que veureu l'estrella d'Orient i si pareu les orelles escoltareu els nostres timbals.

Per fer-ho possible, necessitem la vostra ajuda. Us volem demanar que durant les vacances, adorneu els balcons i les finestres. I que el dia 5 de gener ens espereu amb la llum del fanalet encesa perquè ens sigui més fàcil trobar les vostres cases.

Durant aquests dies, repartirem unes bústies reials en diferents llocs de la ciutat perquè hi pugueu deixar les vostres cartes. Però no patiu si no les teniu a prop, ja que els vostres familiars saben on enviar-les.

Finalment, només ens queda desitjar-vos unes bones festes, plenes de salut i envoltats de la vostra família i dels amics. I recordeu que cal seguir fent bondat i, més que mai, la nit de Reis, a dormir aviat!

VISCA ELS TRES REIS DE L'ORIENT!

Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar"