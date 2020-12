L'Espai Gironès dona jocs i joguines al Casal dels Infants de Salt

L'Espai Gironès ha donat avui jocs i joguines al Casal d'Infants de Salt, dins la campanya solidària de Nadal, que va començar divendres 4 de desembre, aquest any centrada en la lluita contra la Covid-19, tot i que també en altres accions com l'entrega d'aquestes joguines als nens i nenes del Casal. S'ha fet entrega entre d'altres, jocs de taula Just One, Stratego, Simon, Aventureros al Tren, Sequence Tour i Codi Secret; cubs Rubik, jocs de cartes Uno i telescopis. És la segona vegada que l'Espai Gironès col·labora amb el Casal d'Infants en accions solidàries.

El centre comercial tindrà oberts els diumenges 27 de desembre 3 i 10 de gener.

Cal recordar que aquest anys es farà una donació al projecte de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) per desenvolupar una nova teràpia per evitar l'accés del virus als pulmons. El projecte és del grup de replicació cromosòmica encapçalat pel doctor Jordi Frigola. Per cada targeta regal de 30 euros o més que es compra a l'Espai Gironès, el centre comercial en regala una de 10 euros i va sumant, per cada compra, 5 euros a aquesta iniciativa de recerca. Les targetes regal no caduquen fins el desembre de 2021. El repte és fer una donació de 10.000 euros. És la desena campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès.



L'Espai Gironès ha invertit en plans de seguretat sanitària, que estan avalats per una empresa de certificació tan prestigiosa com Bureau Veritas. El centre comercial ha demostrat que és un espai segur on en tot moment es compleixen escrupolosament amb els controls adoptats per tal de garantir la màxima seguretat dels clients i dels treballadors.

Des del centre es remarca l'efectivitat d'aquestes mesures que s'han seguit des del minut zero: control del flux de trànsit i de l'aforament, reforç de la neteja i de la desinfecció, regulació de l'ús d'ascensors, dispensadors de gel hidroalcohòlic, controls de l'estat de l'aire i temperatura, i punts d'entrega de mascaretes i guants, així com personal contractat per informar als visitants de totes les mesures i comprovar que es compleixen. A més, l'Espai Gironès ha estat certificat com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia de la Covid-19. Multi Iberia pot certificar la seguretat dels centres comercials que gestiona a Espanya i Portugal, gràcies a la seva col·laboració amb Bureau Veritas. Multi Iberia es basa en els serveis de Bureau Veritas, que ha dut a terme un procés d'auditoria de conformitat amb la certificació de Global Safe Site.