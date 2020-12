L'«skatepark» del parc Mas Masó tindrà 1.350 metres quadrats

L'Ajuntament de Girona ha aprovat el projecte per fer un skatepark al parc Mas Masó. L'objectiu és reactivar i donar vida a aquest espai d'esbarjo situat al barri de Can Gibert del Pla i alhora oferir un espai on els patinadors i skaters puguin practicar la seva disciplina.

«Amb aquest projecte volem revitalitzar el parc Mas Masó, donar-li més usos perquè la gent hi vagi, sobretot la gent jove. Aconseguim un doble objectiu: donar més contingut a un espai de Can Gibert del Pla que no està prou ben aprofitat, i fer-ho amb una instal·lació que fa falta per als aficionats a l'skate, ja que la que hi ha a Domeny no és suficient per satisfer tota la gent que el vol practicar», segons el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí.

Actualment el parc compta amb una zona infantil i un pipicà. El Pla d'Educació i Convivència de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert va preveure en el seu moment la transformació d'aquest indret per donar resposta a les necessitats detectades i, davant d'això, es va valorar crear un skatepark. A partir d'un treball coordinat entre diferents entitats, serveis, administracions, grups de joves practicants de l'esport i assessorament tècnic, es va realitzar un estudi previ de les principals característiques que ha d'incorporar aquest parc de patinatge dissenyat per a la pràctica de skateboarding i qualsevol altre esport de rodes petites com patins de línia o ciclisme BMX.

L'skateparc ocuparà una superfície de 1.345,80 m?2; i estarà situat concretament al costat del parc infantil i del pipicà, relativament proper dins l'àmbit del parc i alhora suficientment distant per respectar la convivència. La instal·lació comptarà amb diferents tipus de mobiliari i trampes per als patinadors. També hi haurà un banc i s'adequarà l'espai amb un enllumenat públic específic i una xarxa de sanejament adient.

El projecte es farà en dues fases. En la primera, es construirà la meitat de l'skatepark i s'obtindrà així un primer espai funcional. El pressupost d'aquesta fase és de 242.179,39 euros. A la segona fase, que s'executarà posteriorment, quedarà definida l'altra meitat del parc. El projecte està a exposició pública abans de fer la licitació.