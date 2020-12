Marxa lenta de vehicles a Girona contra la llei Celaá

Una marxa lenta de cotxes amb globus taronges va recórrer ahir diversos carrers de la ciutat de Girona en contra de la llei Celaá i en defensa del «dret a escollir» l'educació dels fills dels pares i l'escola concertada. La mobilització va ser impulsada des de Més Plurals, plataforma formada recentment per centres, docents i alumnes en contra de la reforma. Als vehicles, que van recórrer diversos carrers com la carretera Barcelona, la Gran Via de Jaume I o els entorns de la plaça Catalunya, s'hi podien llegir missatges com «En venda l'educació de la meva filla», «Protegim la concertada» i «No a la llei Celaá».

A Barcelona, PP, Ciutadans i Vox van secundar la convocatòria de l'Assemblea per una Escola Bilingüe i van exigir que el castellà «no s'exclogui» de l'escola catalana. En una mobilització amb una vintena de cotxes, les tres formacions van reclamar que l'espanyol sigui vehicular a Catalunya i que el Govern «rectifiqui» i inclogui el castellà al mateix nivell que el català, després de la sentència del TSJC. En aquesta, hi van participar Edmundo Bal, Carlos Carrizosa i altres diputats de Ciutadans, Llanos de Luna i Daniel Serrano del PP i Ignacio Garriga de Vox.

En un acte del PSOE, la ministra d'Educació, Isabel Celaá, va respondre a les convocatòries afirmant que «el PP va aprovar la LOMCE en la soledat absoluta» i que la LOMLOE ha tingut el suport d'un govern de coalició i de la majoria absoluta en el Congrés, defensant doncs el que considera una «llei necessària i urgent» que ve a desfer-se «d'aquells abusos i desequilibris que va fomentar el Partit Popular».